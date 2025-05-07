Астана, 7 мая, 2025, 15:20 — ИА Регнум. В Астане дрон поднялся на 20-й этаж и через динамики попросил женщину в целях безопасности закрыть окно и прекратить съемку парада Победы. Соответствующее видео распространилось в Сети.

Кадр из видео

«Уважаемые жители, просим вас закрыть окно, а также отойти от окна в целях вашей безопасности», — говорится в звуковом сигнале, который подал зависший в воздухе дрон.

Некоторые пользователи в комментариях также отметили, что такие же дроны мешали им смотреть парад из окон, хотя они даже не пытались снимать мероприятие.

Как передавало ИА Регнум, парад Победы проходил в Астане утром 7 мая. Парадом командовал главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Казахстана генерал-майор Мереке Кучекбаев. В параде приняли участие более 4 тыс. военнослужащих всех видов ВС Казахстана. Задействовали свыше 200 единиц военного оружия и техники, включая 66 самолетов военной авиации и вертолетов.

9 мая президент России Владимир Путин примет гостей парада Победы в Москве. На юбилейный парад Победы на Красной площади ожидается приезд более 20 глав государств и правительств, в том числе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Политики будут участвовать в торжественных мероприятиях вместе с российским лидером.