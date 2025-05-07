Москва, 7 мая, 2025, 14:55 — ИА Регнум. Для России 9 Мая — особый день, символизирующий победу над нацизмом. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро в Кремле.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Приветствуя венесуэльского коллегу, Путин напомнил, что в октябре они встречались на саммите БРИКС в Казани. Он поблагодарил Мадуро за то, что тот прибыл в Москву в преддверии Дня Победы.

«У нас мы называем эту войну Великой Отечественной войной. Для России, для российского народа это особый день — Победа над нацизмом», — сказал Путин.

В конце апреля в приветствии к участникам III Международного антифашистского конгресса Путин подчеркнул, что юбилей Победы Советского Союза над нацистской Германий в Великой Отечественной войне объединяет миллионы людей во всем мире. Он выразил уверенность, что этот праздник дорог всем хранящим священную память о бессмертном подвиге поколения победителей, об истинных и подлинных героях, которые сокрушили нацизм, защитили свое Отечество и спасли народы Европы от порабощения.

Как сообщало ИА Регнум, Мадуро прибыл в Москву в ночь на 7 мая для участия в мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. С ним прибыла супруга Силия Флорес, а также делегация из министров правительства и высокопоставленных военнослужащих. Программа визита президента Венесуэлы включает встречи с российскими официальными лицами и международными лидерами.

В общей сложности лидеры 29 государств примут участие в торжествах 9 мая в Москве. Это руководители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.