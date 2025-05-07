Российские средства ПВО уничтожили за сутки 524 беспилотника ВСУ
Москва, 7 мая, 2025, 14:54 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили 524 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Средствами ПВО уничтожены пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ были поражены места запуска БПЛА, объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов, а также ПВР украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56 178 БПЛА, 605 ЗРК, 23 205 танков и других боевых бронированных машин, 1559 боевых машин РСЗО, 24 529 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 35 127 единиц специальной военной автомобильной техники.
7 мая российские войска также освободили село Липовое в Донецкой Народной Республике.
Как передавало ИА Регнум, киевский режим продолжает направлять беспилотники для атак на Москву и другие российские регионы. Вечером 6 мая и ночью 7 мая силы ПВО уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к Москве.
По данным Минобороны РФ, 6 мая в результате решительных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Лысовка ДНР.
В тот же день ВС РФ нанесли удар по цеху производства беспилотников на Украине и складу боеприпасов, а также поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома. Кроме того, российские бойцы поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 151 районе, а средствами ПВО были уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и 202 БПЛА самолетного типа.