Москва, 7 мая, 2025, 14:54 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили 524 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами ПВО уничтожены пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ были поражены места запуска БПЛА, объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов, а также ПВР украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56 178 БПЛА, 605 ЗРК, 23 205 танков и других боевых бронированных машин, 1559 боевых машин РСЗО, 24 529 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 35 127 единиц специальной военной автомобильной техники.

7 мая российские войска также освободили село Липовое в Донецкой Народной Республике.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим продолжает направлять беспилотники для атак на Москву и другие российские регионы. Вечером 6 мая и ночью 7 мая силы ПВО уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к Москве.

По данным Минобороны РФ, 6 мая в результате решительных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Лысовка ДНР.

В тот же день ВС РФ нанесли удар по цеху производства беспилотников на Украине и складу боеприпасов, а также поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома. Кроме того, российские бойцы поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 151 районе, а средствами ПВО были уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и 202 БПЛА самолетного типа.