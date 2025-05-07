Москва, 7 мая, 2025, 14:50 — ИА Регнум. Российские войска освободили село Липовое в Донецкой Народной Республике. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Липовое Донецкой Народной Республики», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая в результате решительных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики.

В тот же день Вооруженные силы РФ нанесли удар по цеху производства беспилотников на Украине и складу боеприпасов, а также поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома. Кроме того, российские военнослужащие поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 151 районе. В то же время средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и 202 БПЛА самолетного типа.

2 мая в Минобороны сообщили, что за минувшую неделю российские войска освободили четыре населённых пункта в трёх регионах. В ДНР был освобожден населенный пункт Новое, в Харьковской области — Каменка и Дорошовка, в Курской области — Горналь, последний из населенных пунктов, ранее удерживаемых ВСУ.

Обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов в своей статье ранее отметил, что после полного освобождения Курской области Вооружённые силы России продолжают выполнять задачи командования, тесня противника по всей линии фронта.