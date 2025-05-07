Москва, 7 мая, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 7 мая в Кремле начал переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который находится в Москве с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Евгений Биятов/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро

Путин в начале встречи поблагодарил президента Венесуэлы за визит в Москву. Он также отметил, что отношения двух стран успешно развиваются.

«Я очень благодарен Вам за то, что Вы нашли время и приехали на празднование победы во Второй мировой войне. У нас мы называем эту войну Великой Отечественной войной. Для России, для российского народа это особый день — победа над нацизмом», — сказал президент России.

Пресс-служба Кремля отметила, что переговоры начались с беседы лидеров в узком составе. Путин и Мадуро обсуждают состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия и обмениваются мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.

Как передавало ИА Регнум, помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее заявил, что Путин и Мадуро по итогам встречи подпишут межгосударственный договор о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве. Документ нацелен на долгосрочную перспективу и закладывает базовые принципы дальнейшего взаимодействия на доверительной и равноправной основе в ключевых сферах.

14 марта Путин по видеосвязи провел переговоры с Мадуро. Российский лидер предложил президенту Венесуэлы подписать договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Путин добавил, что документ полностью согласован.

6 мая Ушаков сообщил, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, в числе которых — Мадуро, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Кубы Мигель Диас-Канель и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь рассказал, что в большом Кремлевском дворце состоится приём в честь глав иностранных делегаций по случаю 80-летия Победы.