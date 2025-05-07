Берлин, 7 мая, 2025, 14:50 — ИА Регнум. Украина по-прежнему может рассчитывать на поддержку со стороны Германии и Франции. Об этом заявил новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

Global Look Press

«Мы договорились с Макроном о дальнейшем укреплении франко-германского совета по обороне и безопасности. Мы хотим в будущем еще лучше скоординировать нашу поддержку Украине, еще более тесно согласовывать наши планы в вопросах национальной обороны и проекты закупок, а также давать новые ответы на стратегические вопросы политики безопасности и обороны», — отметил политик.

По словам Мерца, Украина по-прежнему может рассчитывать на поддержку Германии и Франции. Немецкий канцлер также заявил, что планирует посетить Украину в течение ближайших нескольких недель.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая парламент Германии (бундестаг) со второй попытки избрал Мерца канцлером ФРГ. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал указ о назначении Мерца.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя избрание Мерца канцлером ФРГ, отметила, что перемены в правительстве Германии не имеют для России значения, поскольку ФРГ уже не является самостоятельным государством.

Обозреватель ИА Регнум Грегор Шпицен в своей статье ранее также отмечал, что назначение на должность главы правительства ФРГ человека, который ранее не занимал ни одной значительной должности, вызывает множество справедливых вопросов, главный из них — как может рулить огромной страной тот, кто не имеет сколь-нибудь релевантного опыта в сфере государственного управления.