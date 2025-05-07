Пекин, 7 мая, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Международному сообществу следует создать условия, не допускающие обострения украинского конфликта. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя попытку украинских дронов атаковать российскую инфраструктуру.

Александр Река/ТАСС

Он отметил, что многие государства уже по-своему вносят конструктивный вклад в политическое урегулирование украинского вопроса. Наиболее срочная задача сейчас — избежать эскалации напряженности.

«Всем заинтересованным сторонам необходимо достичь консенсуса и создать для этого условия», — сказал Линь Цзянь, слова которого опубликованы на сайте китайского МИД.

Дипломат подчеркнул, что Пекин занимает четкую и последовательную позицию в отношении украинского кризиса. Китай привержен содействию переговорам о мире и прекращению конфликта, напомнил он.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим продолжает направлять беспилотники для атак на Москву и другие российские регионы в преддверии 72-часового перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Так, вечером 6 мая и ночью 7 мая только на подлете к столице силы ПВО уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов.

Ночью 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин информировал об уничтожении 19 украинских БПЛА на подлете к городу. Обломки одного из дронов упали на юге Москвы в районе Каширского шоссе, существенных повреждений не было зафиксировано, люди не пострадали, отметил мэр.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 7 мая заявил, что атаками беспилотников на Москву, причем уже не только в ночные часы, киевский режим проявляет свою террористическую сущность. Он подчеркнул, что российские военные и специальные службы предпринимают все меры, чтобы обеспечить спокойную обстановку в дни празднования 80-летия Победы.