Москва, 7 мая, 2025, 14:37 — ИА Регнум. Россия потеряла интерес к участию в «Группе восьми» (G8). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, Москва давно не считает этот формат релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на какую-то лидирующую роль. Центр экономического развития, пояснил он, сместился, теперь другие страны задают процессы в экономике.

«В этой связи формат «двадцатки» является для нас более привлекательным», — подчеркнул представитель Кремля.

Президент США Дональд Трамп 6 мая назвал отказ от формата «Большой восьмерки» с участием России глупостью. Он напомнил, что выступал против исключения Москвы, и выразил мнение, что при сохранении формата G8 «нелепый и смертоносный» конфликт на Украине не начался бы. При этом Трамп добавил, что сейчас «неподходящее время» приглашать Москву присоединиться к G7.

В феврале американский лидер уже называл исключение России из G8 ошибкой и отмечал, что хотел бы ее возвращения в объединение. Тогда Песков в ответ на это заявил, что Москву не интересует G7, так как эта группа уже не представляет страны, лидирующие по экономическому и социальному росту.

«Группа семи» объединяет Германию, Францию, Италию, Великобританию, Японию, Канаду и США. После того, как Россию официально приняли в объединение в 1998 году, оно стало называться G8. Однако в 2014 году, после возвращения Крыма в состав РФ, участие Москвы было приостановлено, и «восьмерка» снова превратилась в «семерку».