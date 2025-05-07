Москва, 7 мая, 2025, 14:37 — ИА Регнум. Россия призывает Индию и Пакистан к сдержанности и переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Keystone Press Agency

«Конечно же, это повод для чрезвычайной обеспокоенности, и мы призываем обе стороны к сдержанности, к скорейшему переходу к переговорным методам урегулирования всех разногласий», — сказал Песков.

Обострение конфликта между Индией и Пакистаном произошло 22 апреля после нападения членов террористической группировки на туристов в Джамму и Кашмире. В результате теракта погибли не менее 27 человек, среди которых были иностранцы, женщины и пожилые люди. Нападавшим удалось скрыться. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как передавало ИА Регнум, после этого Нью-Дели перекрыл течение Инда в Пакистан. В свою очередь Исламабад решил закрыть воздушное пространство для Индии. Это решение касается всех индийских или управляемых индийцами авиакомпаний.

Кроме того, Пакистан немедленно закрывает контрольно-пропускной пункт «Вагах». Весь трансграничный транзит из Индии по этому маршруту должен быть приостановлен без исключений. Те, кто пересек границу с соответствующими разрешениями, могут вернуться через этот КПП, но не позднее 30 апреля.

6 мая в ходе операции «Синдур» Вооруженные силы Индии нанесли ракетный удар по объектам на территории Пакистана. Целью удара были девять объектов в Пакистане и в Джамму и Кашмире. Министр обороны исламской республики Хаваджа Асиф осудил атаку Индии и заявил, что она была намеренно нанесена по гражданским лицам. На следующий день, 7 мая Пакистан нанес ответный удар по Индии.

В МИД РФ призывали Индию и Пакистан к сдержанности в целях недопущения дальнейшей эскалации в регионе. Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова выразила надежду, что разногласия между Нью-Дели и Исламабадом будут урегулированы мирными, политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе.