Москва, 7 мая, 2025, 14:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 мая в беседе с журналистами заявил, что вопрос о цели атак украинских беспилотников на РФ нужно задавать руководителям киевского режима.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Представители СМИ спросили пресс-секретаря президента, какую цель преследуют атаки дронов ВСУ на Московский регион.

«Позвоните в Киев, пожалуйста, спросите», — ответил Песков.

Ранее, отвечая на просьбу прокомментировать резко усилившиеся атаки дронов ВСУ на объекты на территории РФ, Песков отметил, что такие действия свидетельствуют о террористической сущности киевского режима.

Также пресс-секретарь президента 7 мая ответил на вопрос о возможности ответного удара «Орешником» по Киеву в случае серьёзных провокаций со стороны Украины в период объявленного РФ трёхдневного перемирия. Песков заявил, что позиция России по перемирию хорошо известна и не менялась.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля президент Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В Кремле призвали Киев поддержать приостановку огня, но отметили, что в случае нарушения перемирия Украиной со стороны российских военных последует адекватный и эффективный ответ.

Киевский режим в последнее время увеличил количество атак на мирных жителей и гражданские объекты. Так, 6 мая украинские формирования нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Случевск Брянской области. В результате погибла женщина. 4 мая трое мужчин получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на пассажирский автобус в селе Богун-Городок Белгородской области.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого украинские власти формально считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с этого времени от агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. мирных граждан, пострадали еще около 16,5 тыс. человек.