Москва, 7 мая, 2025, 15:14 — ИА Регнум. На Кавказе конфликт между группой девушек попал на видео. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Кадр из видео

На кадрах видно начало конфликта между пятью, предположительно, школьницами, одетыми в хиджабы. Еще одна девушка записывает происходящее на камеру телефона. Одна из девушек в белом хиджабе ударила другую в черном, третья пытается их разнять, однако потасовка продолжилась под нецензурные выражения со стороны подруг.

Что стало причиной конфликта, достоверно неизвестно, но из видеоролика можно предположить, что пострадавшая якобы «перед мальчиками опозорила» оппонентку. Где именно произошел инцидент — не уточняется.

«Умейте быть не только декоративными мусульманками!» — написал автор публикации.

Как передавало ИА Регнум, ранее похожий инцидент произошел в Дагестане. Тогда уполномоченный по правам ребенка в республике Марина Ежова призвала изменить подходы к воспитанию после драки девочек-подростков в хиджабах.

Правоохранительные органы Махачкалы установили участниц драки: ими оказались девочки 16 и 17 лет. При этом пострадавшей школьнице 13 лет. Нарушительниц вместе с их родителями доставили в отдел полиции для разбирательства. Подростков поставили на учёт в отделе по делам несовершеннолетних.