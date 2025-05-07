Энергодар, Запорожская область, 7 мая, 2025, 14:29 — ИА Регнум. Украинские формирования с помощью беспилотника предприняли очередную попытку атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Об этом 7 мая сообщил мэр города Максим Пухов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

«БПЛА был уничтожен сотрудниками военной полиции», ― написал мэр в Telegram-канале.

Он добавил, что в результате атаки повреждения получили три автомобиля, но возгорания не последовало. Также, по словам Пухова, никто не пострадал.

Мэр призвал горожан не терять бдительность, быть предельно внимательными и осторожными, а также избегать открытых пространств.

Как передавало ИА Регнум, украинские войска регулярно атакуют город-спутник Запорожской АЭС, в том числе с использованием беспилотников. 2 мая Энергодар подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ. Как уточнил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, украинские военные нанесли удар по городу из ствольной артиллерии. По его словам, противник бил по береговой линии Днепра.

26 апреля Вооруженные силы Украины также обстреляли Энергодар из артиллерии. В результате этого в центре города получил повреждения один автомобиль и окна в нескольких домах.

17 апреля украинские военные атаковали Энергодар тремя дронами-камикадзе вертолетного типа. В результате никто не пострадал, возгораний не зафиксировали, однако одно транспортное средство получило повреждения.