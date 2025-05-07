Москва, 7 мая, 2025, 14:46 — ИА Регнум. На фоне общего изменения климата летом в Москве будут чаще случаться торнадо и сильные ветры. Об этом сообщил климатолог Алексей Кокорин.

Максим Блинов/РИА Новости

«Торнадо и ранее фиксировались в Московской области, потому что волны жары могут проникать достаточно далеко. Скорее всего, для Москвы и области это не будет характерным явлением, но сильных ветров, порывов порядка 30 метров в секунду у нас однозначно будет больше, и нам нужно к этому адаптироваться», — отметил он в беседе с агентством «Москва».

Кокорин также добавил, что такие нестандартные погодные явления, как смерчи и торнадо, на фоне глобального потепления будут встречаться чаще не только в столице, но и в других регионах России.

Как передавало ИА Регнум, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что 2 мая в Москве и Московской области, засыпанных снегом, побит рекорд 116-летней давности по объему выпавших осадков. В результате снегопада около 26 тыс. человек в более чем 90 населенных пунктах Подмосковья остались без электричества.