Москва, 7 мая, 2025, 14:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ ударами дронов «Герань-2» поразили склады боеприпасов ВСУ в районе Доброполья и Андреевки в зоне проведения спецоперации. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба Минобороны России.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Ударами беспилотников были поражены склады с боеприпасами 142-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Доброполья и 117-й ОТМБр отдельной тяжелой механизированной бригады украинской армии в районе Андреевки. Оба населённых пункта находятся в ДНР.

Минобороны опубликовало соответствующее видео.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая в военном ведомстве проинформировали, что российские военные, применив беспилотники «Герань-2», нанесли удары по складам с боеприпасами и пункту временной дислокации украинских сил на временно оккупированной Киевом части территории ДНР.

6 мая пресс-служба Минобороны сообщила, что в предшествующие сутки российской авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией были поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома противника, цех производства БПЛА, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 151 районе.

Днём ранее авиацией, ударными беспилотниками летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией были поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома ВСУ, ремонтного предприятия авиационной промышленности, склады боеприпасов и пункты временной дислокации вооружённых формирований Украины и иностранных наёмников ВСУ в 142 районах.