Нея, Костромская область, 7 мая, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Оперативный штаб Костромской области принял решение об эвакуации жителей из южной части города Нея. Об этом 7 мая сообщил глава региона Сергей Ситников в своём Telegram-канале.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Оперативным штабом в целях обеспечения безопасности принято решение об эвакуации жителей из южной части города», — сказано в сообщении.

Губернатор выехал в Нею, чтобы проверить условия в пункте временного размещения.

Пресс-служба администрации области в свою очередь проинформировала, что утром 7 мая на территории Нейского района была отражена атака беспилотника ВСУ, и воздушная опасность в районе сохраняется.

«Эвакуация будет происходить в специально определенные для этого помещения — пункт временного размещения. Жителям, имеющим транспорт, рекомендовано самостоятельно покинуть территорию жилых домов. Возможно переехать к знакомым, родственникам в северную часть города. Для тех, у кого нет транспорта, организованы пункты сбора для эвакуации общественным транспортом», — сообщила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, Ситников ранее рассказал, что в результате отражения атаки беспилотника ВСУ в Нее никто не пострадал, не было зафиксировано и разрушений, но на территории муниципалитета могут находиться фрагменты дрона.

Киевский режим в последнее время увеличил количество атак на мирных жителей и гражданские объекты. Так, 6 мая украинские формирования нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Случевск Брянской области. В результате погибла женщина.

4 мая трое мужчин получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на пассажирский автобус в селе Богун-Городок Белгородской области.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого украинские власти формально считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с этого времени от агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. мирных граждан, пострадали еще около 16,5 тыс. человек.