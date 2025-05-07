Москва, 7 мая, 2025, 14:29 — ИА Регнум. Ответом на попытку Украины организовать террористическую атаку на Москву 9 мая должен стать удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по центрам принятия решений в Киеве. Об этом в среду, 7 мая, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко в разговоре с ИА Регнум.

Александр Полегенько/ТАСС

7 мая в СМИ и некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что Россия может нанести удар системой «Орешник» по Киеву в ответ на возможные провокации со стороны киевского режима. Собеседник агентства отметил, что ранее он уже неоднократно говорил о вероятности ответного ракетного удара со стороны России в ответ на возможные террористические действия киевского режима 9 мая.

«Если последует попытка ракетной атаки на Москву либо атаки с использованием беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины 9 мая, то должна последовать незамедлительная акция возмездия, которая может быть осуществлена путем нанесения ударов по центру принятия решений. С использованием баллистической ракеты средней дальности «Орешник», которая обладает необходимыми возможностями преодоления любой ПВО и ПРО Украины», — заявил военный аналитик.

По словам специалиста, решение о составе боевой части «Орешника» и объектах поражения в рамках возможного ответного удара будет принимать военное и политическое руководство Российской Федерации. Собеседник агентства добавил, что попытка террористической атаки против мировых лидеров, которые 9 мая будут в Москве, потребует эффективного антитеррористического ответа в виде ракетного удара «Орешником» по объектам в Киеве.

«Понятно, что глава киевского режима Владимир Зеленский и все прочие будут прятаться, но по крайней мере показательный удар по центру принятия решений в Киеве должен быть осуществлен незамедлительно и эффективно», — уточнил Коротченко.

По словам специалиста, ответный удар должен быть незамедлительный и показательный, даже если российские ПВО и ВКС пресекут попытку террористической атаки со стороны киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что цели для удара ракетного комплекса «Орешник» по Киеву давно определены. Говоря о вероятности такого удара, депутат заявил, что такое вполне может быть.

Комментируя возможный удар по Киеву «Орешником», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция страны по объявленному Москвой трёхдневному перемирию на Украине хорошо известна. По его словам, каких-либо новых указаний не поступало.

28 апреля президент России Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В Кремле призвали Киев поддержать приостановку огня, но отметили, что в случае нарушения перемирия Украиной со стороны российских военных последует адекватный и эффективный ответ.