Москва, 7 мая, 2025, 14:05 — ИА Регнум. Всадница София Васильева сменила спортивное гражданство с украинского на российское. Об этом говорится в протоколе бюро Федерации конного спорта России (ФКСР), опубликованном на сайте организации.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Согласовать смену спортивного гражданства с Украины на Россию на основании фактического российского гражданства Васильевой С. В.», — указано в документе от 28 апреля.

Участники заседания бюро единогласно проголосовали за это решение.

Васильева живет в Крыму и является гражданкой России, но ее спортивная принадлежность оставалась украинской. В последний раз она выступала за Украину на международных соревнованиях в ОАЭ в январе 2014 года.

Теперь крымская всадница сможет выступать по всему миру. Международная федерация конного спорта (FEI) согласно решению, принятому в ноябре 2023 года, допускает российских атлетов к состязаниям под нейтральным флагом при соответствии ряду критериев. Один из них — отсутствие контракта с армией.

Как сообщало ИА Регнум, вскоре после начала российской спецоперации на Украине, в феврале 2022 года, Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные спортивные федерации не допускать атлетов из России и Белоруссии к соревнованиям. В конце 2023 года МОК решил позволить россиянам и белорусам выступить на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве нейтральных спортсменов. Россию на играх представляли 15 человек.

В феврале 2025 года МОК призвал допустить российских и белорусских спортсменов до квалификационных соревнований перед Олимпийскими играми 2026 года.