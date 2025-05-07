Москва, 7 мая, 2025, 14:17 — ИА Регнум. Столичный суд арестовал уроженца Урала, который тайно снимал на камеру переодевающуюся девушку в кабине туалета торгового центра «Саларис». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), и подвергнуть административному наказанию в виде ареста сроком на 13 суток», — цитирует агентство документ.

Согласно материалам дела, 35-летний уроженец Урала, временно проживающий в Чечне, снимал на камеру мобильного из кабинки туалета ТЦ, как в соседней кабинке переодевается девушка. Кроме того, он выражался нецензурной бранью и не реагировал на неоднократные замечания полицейских.

В суде мужчина признал свою вину.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Тюмени суд арестовал 35-летнего мужчину, который в одном из городских ТРЦ стал приставать к пятилетней девочке, пытаясь раздеть ее. Происходящее зафиксировали камеры наблюдения. По факту возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).