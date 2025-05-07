Москва, 7 мая, 2025, 14:04 — ИА Регнум. Украинская сторона пообещала вернуть в Россию удерживаемых в Сумах жителей Курской области, однако конкретных дат Киев не обозначил. Об этом 7 мая сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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«Пока, к сожалению, конкретных, кроме заверений, что они (жители Курской области. ― Прим. ред.) будут возвращены в Россию, никаких дат не названо», ― процитировало «РИА Новости» омбудсмена.

Она добавила, что Киев по надуманным причинам отказывается возвращать из Сум в Россию жителей Курской области и выставляет определённые условия. По мнению киевского режима, взамен курян Россия должна освобождать граждан Украины, задержанных за пособничество в терроризме и противодействие спецоперации. По оценке российских правоохранительных органов, эти люди совершали действия, направленные на подрыв безопасности России.

Как передавало ИА Регнум, ранее Москалькова ночью вернулась с украинско-белорусской границы, где состоялся обмен пленными. Она также добавила, что провела тяжелые переговоры по возвращению удерживаемых курян из украинских Сум. 6 мая Минобороны сообщило о проведённом в формате 205 на 205 обмене пленными с Украиной, который состоялся при посредничестве ОАЭ.

Омбудсмен заявила, что киевский режим незаконно удерживает 52 жителя Курской области, которые были захвачены в плен в период оккупации региона бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

25 марта Москалькова проинформировала о проведении переговоров между Москвой и Киевом о возвращении 72 жителей приграничных районов Курской области, оказавшихся в Сумах в результате боевых действий. 3 марта она также сообщила, что в Россию с Украины вернулись еще 33 жителя Курской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал: власти делают всё возможное для возвращения вывезенных на Украину жителей Курской области. Он подчеркнул, что подобные договоренности являются результатом очень сложных переговоров.