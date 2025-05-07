Южно-Сахалинск, 7 мая, 2025, 14:01 — ИА Регнум. В Корсаковском округе Сахалинской области медведь проник на аэродром Пушистый. Об этом сообщает Telegram-канал Sakh. online.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Как пишет канал, инцидент произошел 6 мая. Зверя сняли на видео в момент, когда он уже перелез через ограду аэродрома и убежал обратно в лес, оставив за собой вмятину в том месте, где врезался в ограду.

В тот же день самолет, выполнявший рейс Хабаровск — Южно-Сахалинск, был вынужден при посадке уйти на второй круг из-за лисы, находившейся вблизи взлетно-посадочной полосы.

По факту инцидента Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства, включая требования транспортной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, похожий инцидент произошел в июле 2022 года. Тогда в аэропорту Перми пассажирский самолёт прервал взлёт из-за лисы, оказавшейся на полосе. Вoeing 737-800 держал курс в Петербург. Экипаж предпринял повторную попытку взлететь, и она оказалась успешной. Никто не пострадал.