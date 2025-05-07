Тбилиси, 7 мая, 2025, 13:44 — ИА Регнум. Действующий премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе был избран председателем правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Об этом сообщил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.

DAVID MDZINARISHVILI/ЕРА/ТАСС Ираклий Кобахидзе

«Решением съезда господин Ираклий Кобахидзе единогласно избран председателем политического объединения граждан «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», — отметил он после состоявшегося голосования.

Кобахидзе уже был главой партии в период с января 2021 года до февраля 2024 года. Затем его сменил на данном посту экс-премьер республики Ираклий Гарибашвили.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля Ираклий Гарибашвили заявил об уходе из политики. Он занимал пост премьер-министра Грузии во время президентства Саломе Зурабишвили. По его словам, в стране последние несколько недель не прекращались спекуляции о его будущей политической деятельности, поэтому он принял решение публично заявить о своем уходе.

25 февраля Кобахидзе назвал историческим решение Гарибашвили отказаться от ввода антироссийских санкций в 2022 году. По словам действующего премьер-министра, тогда была прямая попытка эскалации в Грузии с целью вовлечь республику в военный конфликт на Украине. Кобахидзе добавил, что данное решение спасло грузинскую экономику от разрушения.