Вашингтон, 7 мая, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Отказ от формата «Большой восьмерки» (G8) с участием России был глупостью, но время вернуться к нему прошло. Об этом 6 мая заявил президент США Дональд Трамп.

Francis Chung — Pool via CNP|Global Look Press Дональд Трамп

Американский лидер напомнил, что выступал против исключения России. По его словам, если бы Россия была в G8, то конфликт на Украине, который глава Белого дома назвал «нелепым и смертоносным», не начался бы. При этом Трамп добавил, что на данный момент якобы «неподходящее время» приглашать Москву присоединиться к G7.

«Мы упустили эту возможность, не так ли? Мы уже упустили ее, что стало еще одним «отличным» решением некоторых людей, которые не должны были принимать решения», — заявил президент США, говоря о возможности вернуть Россию в объединение.

Как сообщило ИА Регнум, в состав G7 входят Германия, Франция, Италия, Великобритания, Япония, Канада и США. Россия была официально принята в состав группы в 1998 году, после чего объединение стало называться G8. Но в 2014 году, после возвращения Крыма в состав РФ, было принято решение приостановить участие России. Формат вновь изменился на «Группу семи».

Трамп в феврале уже называл исключение России из G8 ошибкой и заявил, что хотел бы ее возвращения в объединение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это ответил, что Москву не интересует G7, так как эта группа уже не представляет страны, лидирующие по экономическому и социальному росту.

Замглавы МВД Великобритании по вопросам безопасности Дэн Джарвис 25 февраля заявил, что Россия может вернуться в «Группу семи» после урегулирования украинского конфликта. Этот вопрос Лондон будет обсуждать с союзниками, указал он.