Пекин, 7 мая, 2025, 13:38 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин вылетел из Пекина в Москву. Об этом 7 мая сообщило агентство «Синьхуа».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Председатель КНР Си Цзиньпин

Китайский лидер примет участие в торжествах в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне, а также проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«Председатель КНР Си Цзиньпин в среду отбыл из Пекина с государственным визитом в Россию для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины победы Советского Союза в Великой Отечественной войне в Москве по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что на переговорах Путина и Си Цзиньпина в Москве будет затронут широкий круг вопросов двустороннего и международного характера. Запланировано подписание ряда соглашений.

Президент РФ ранее отмечал, что нынешние отношения России и Китая носят стратегический характер и укрепляют стабильность в мире в условиях турбулентности. Это происходит в том числе в силу совпадения национальных интересов двух стран, указывал Путин.

После визита председателя КНР, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Путин, в свою очередь, посетит торжественные мероприятия в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны, которые пройдут в Пекине 3 сентября.

6 мая помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, в числе которых — Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Кубы Мигель Диас-Канель и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь рассказал, что в большом Кремлевском дворце состоится приём в честь глав иностранных делегаций по случаю 80-летия Победы.