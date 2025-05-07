Москва, 7 мая, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Цели для удара ракетного комплекса «Орешник» по Киеву давно определены. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на информированный источник сообщил, что Россия рассматривает возможность нанести удар системой «Орешник» по целям в Киеве, если Украина устроит провокации в период объявленного президентом России Владимиром Путиным перемирия (с 8 по 10 мая).

«Цели давно выбраны уже, в военном деле всё так обстоит. Ну, я думаю, у нас оружие есть и помощнее «Орешника», и поэффективнее. Но раз он уже применялся и все видят результаты, то давайте будем считать, что это «Орешник». Такое вполне может быть», — отметил Колесник в беседе с «Лентой. ру».

Как передавало ИА Регнум, комментируя возможный удар по Киеву «Орешником», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция страны по объявленному Москвой трёхдневному перемирию на Украине хорошо известна. По его словам, каких-либо новых указаний не поступало.

28 апреля Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В Кремле призвали Киев поддержать приостановку огня, но отметили, что в случае нарушения перемирия Украиной со стороны российских военных последует адекватный и эффективный ответ.