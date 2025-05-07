Москва, 7 мая, 2025, 13:34 — ИА Регнум. МВД России пообещало миллион рублей тому, кто предоставит информацию о маньяке из Воронежской области. Об этом пишет портал kp.ru.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По данным издания, опубликовавшего подборку предлагаемых полицией сумм за данные о разыскиваемых преступниках, вознаграждение в 1 млн рублей правоохранители предлагают за предоставление данных о серийном убийце из Воронежской области, который в 2015–2017 годах в посёлке Давыдовка нападал на пенсионерок.

В каждом случае неизвестный забивал одиноких женщин до смерти, при этом из квартиры или домов ничего не пропадало. Все жертвы примерно одного возраста — 81, 82 и 83 года. Вся сложность в том, что нет никаких примет преступника: ни роста, ни примерного возраста, ни черт лица и даже пола.

Такую же награду можно получить за помощь в продвижении расследования по делу об орском маньяке и дальнобойщике 67-летнем Валерии Андрееве, которого подозревают в восьми убийствах. В 2012 году он попал под подозрение, но ему удалось скрыться. За последние 12 лет свидетельства об Андрееве появлялись несколько раз из разных регионов. Но пока преступник не пойман.

За информацию о преступнике МВД России готово заплатить 1 млн рублей. Еще 500 тысяч обещал губернатор Оренбуржья.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа 2018 года в России вступил в силу приказ МВД о выплате вознаграждений гражданам, которые оказали содействие в раскрытии преступлений или задержании преступника.

Согласно приказу ведомства, сумма до 500 тыс. рублей будет устанавливаться по решению руководителя или его заместителя территориального управления МВД, от 500 тыс. до 3 млн рублей — по решению замглавы МВД, свыше 3 млн рублей — по решению министра внутренних дел.

Так, в сентябре 2024 года депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет объявил награду в 100 тыс. рублей за помощь в поимке официального представителя МИД Украины Георгия Тихого.