Белград, 7 мая, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 7 мая вылетел в Москву для участия в торжествах в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило сербское издание «Вечерние новости» со ссылкой на информированный источник в администрации Вучича.

IMAGO/Christian/Global Look Press Александр Вучич

«Как и предполагалось, в пятницу президент [Сербии] также проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным», — сказано в сообщении.

Вучич ранее отмечал, что приедет в Москву вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Оба политика в конце апреля — начале мая объявили о проблемах со здоровьем, однако подтвердили планы приехать в Россию вопреки угрозам со стороны Еврокомиссии.

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос в ходе визита в Сербию пригрозила, что поездка Вучича на 9 Мая в Москву будет иметь негативные последствия для переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила: такие угрозы свидетельствуют, что ЕС использует бандитские методы.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая Литва и Латвия не разрешили перелет в воздушном пространстве стран самолету Вучича на пути в Россию по случаю празднования 80-летия Победы. В заявлении отмечалось, что решение приняли из-за якобы имеющей место «политической чувствительности цели полета».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это решение, отметил, что, запрещая лидерам европейских стран перелеты в Россию, страны Прибалтики продолжают политику русофобства.

6 мая помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, в числе которых — Вучич, Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель и президент Белоруссии Александр Лукашенко.