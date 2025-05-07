Владивосток, 7 мая, 2025, 13:16 — ИА Регнум. Кавалера двух орденов Мужества, участника программы «Время героев» Алексея Ефимова назначили на должность уполномоченного губернатора Приморского края по вопросам взаимодействия с участниками спецоперации. Об этом 7 мая сообщили в правительстве региона.

Правительство Приморского края

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул, что назначение Ефимова на должность уполномоченного, безусловно, усилит команду краевого правительства.

«У Алексея ― безупречный послужной список, высокие государственные награды. Не сомневаюсь, что опыт и личностные качества помогут Алексею успешно решать управленческие задачи, быть надежным товарищем и помощником участникам специальной военной операции и органам власти, а также он сможет внести свои идеи в совершенствование механизмов поддержки военнослужащих и их семей», ― указал глава региона.

Ефимов в свою очередь рассказал, что на стажировке в рамках кадровой программы «Время героев» он работал в команде главы Приморья, а также с коллегами из разных ведомств участвовал в организации проектов, среди которых программа для участников и ветеранов СВО «Герои Приморья».

«В новой должности продолжу работу по расширению соцзащиты участников СВО и их семей в интересах защитников страны», ― отметил Ефремов.

Алексей Ефимов родился в Костроме в 1990 году. В 2012 году окончил филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» в Краснодаре. За выполнение боевых задач награжден двумя орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами, медалью «За отвагу». В мае прошлого года он стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Как передавало ИА Регнум, ранее состоялось 40 назначений из числа участников первого потока обучения на программе «Время героев». Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор РФ Алексей Кондратьев.

6 мая участник программы «Время героев», Герой России, кавалер ордена Мужества Юрий Абаев был назначен на должность министра труда и социального развития Северной Осетии. 17 апреля еще одного участника программы Дениса Погодина назначили на должность первого заместителя директора филиала Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) — Луховицкого авиационного завода имени П. А. Воронина. Погодин заявил, что в рамках программы работают лучшие преподаватели, которые используют лучшие методики обучения.