Москва, 7 мая, 2025, 13:13 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания трех уроженцев Украины, готовивших теракт в Каховке Херсонской области и планировавших убийство местного чиновника.

Кадр из видео

На видео силовики надевают наручники на двух подозреваемых и отводят их в спецмашину. Затем показано изъятое у злоумышленников оборудование и самодельные взрывные устройства.

На допросе один из задержанных рассказал, что спецслужбы Украины завербовали его осенью 2024 года для совершения терактов против органов власти и мирных граждан.

«Я хотел совершить террористический акт против мирного населения», ― признался мужчина.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая сотрудники ФСБ России задержали трех агентов Киева. По данным ведомства, СБУ завербовала их для передачи сведений о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ на территории Херсонской области и совершения терактов.

По заданию украинских кураторов они предприняли неудачную попытку подрыва автомобиля с российскими военнослужащими. Также они планировали совершить убийство с применением самодельного взрывного устройства одного из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа Херсонской области.

Кроме того, подозреваемые готовились осуществить подрыв с помощью самодельной бомбы около памятника «Танк Т-34» в Каховке во время проведения памятного митинга с участием руководства и жителей города.

У задержанных изъяли четыре СВУ с поражающими элементами, закамуфлированные под фрагменты конструкции танка и металлические банки из-под энергетических напитков, оборудованные GSM-модулями с СИМ-картами для дистанционного подрыва. Кроме того, обнаружены четыре электродетонатора и три ручные гранаты.

В ФСБ заявили, что фигуранты сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием. Следователи возбудили в отношении задержанных уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 («Незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств») и по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту») УК России.