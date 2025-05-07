Москва, 7 мая, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Кремль считает несправедливым отсутствие у сборной России по футболу возможности выступать на международных турнирах. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Вильф/РИА Новости

6 мая президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что ожидает, что Россия сможет участвовать в чемпионате мира по футболу в 2026 году после окончания конфликта на Украине. Глава Белого дома также поддержал стремление допустить российских футболистов на турнир.

«Никто пока не сможет ответить, примут ли российские футболисты участие в чемпионате мира в 2026 году. Мы, естественно, выступаем за возвращение наших футболистов во все международные соревнования», — отметил Песков.

При этом спикер Кремля заявил, что российская сторона считает крайне несправедливым отсутствие возможности для сборной принять участие в данном турнире.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года ФИФА и УЕФА ввели санкции против российского футбола, лишив национальные команды возможности участвовать в международных турнирах. Сборную РФ, в частности, не допустили к квалификации ЧМ-2026.

При этом в марте 2025 года генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказал предположение о возможном получении специального приглашения (wild-card) для участия в мировом первенстве 2026 года. По его словам, санкции, введенные против РФ, в истории футбола не имели аналогов, поэтому и варианты возвращения сборной на международную арену остаются открытыми для обсуждения.