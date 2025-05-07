Москва, 7 мая, 2025, 12:44 — ИА Регнум. Ограничения в работе мобильного интернета в Москве возможны до 10 мая. Они связаны с «опасным соседством» и необходимостью обеспечить безопасность в дни торжеств, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, то, с чем могут сталкиваться пользователи, это не сбои, а ограничения в работе мобильного интернета. Они вводятся по понятным причинам, связанным с праздничными мероприятиями. Гражданам следует относиться к таким мерам с пониманием, все необходимые разъяснения на этот счет были сделаны, добавил представитель Кремля.

Он отметил, что праздник Победы должен быть отмечен на должном уровне, чтобы все мероприятия прошли так, как задумали организаторы.

«Вместе с тем мы должны учитывать то, скажем так, опасное соседство, которое мы имеем. В этой связи на протяжении всех дней, когда здесь будут находиться гости этих празднеств, то есть до 10 числа включительно, нужно быть готовыми к таким временным ограничениям», — сказал Песков.

Песков не ответил на вопрос о конкретных промежутках, когда мобильный интернет не будет работать.

«Это будет производиться по мере необходимости», — констатировал он.

5 мая Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) проинформировала о возможных ограничениях доступа в интернет в период с 7 по 9 мая. В эти дни в Москве пройдут праздничные мероприятия, в связи чем принимаются меры безопасности. Ранее в тот день пользователи крупнейших российских операторов мобильной связи массово жаловались на перебои в работе сервисов.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин в разговоре с ИА Регнум пояснил, что сбои в работе мобильных операторов могут быть связаны с мерами по противодействию атакам БПЛА, так как замедление интернета мешает злоумышленникам определять интернет-координаты дрона. Он добавил, что такая практика давно используется в регионах, которые чаще других подвергаются атакам, например в Астраханской области. Жителям в таких случаях рассылают СМС-сообщения.