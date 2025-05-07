Москва, 7 мая, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Страны Прибалтики и Польша, запрещая лидерам европейских страны перелеты в Россию, продолжают политику русофобства. Об этом 7 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Attila Volgyi/Global Look Press Александр Вучич

Речь идет о премьер-министре Словакии Роберте Фицо и президенте Сербии Александре Вучиче, которому Латвия и Литва не разрешили перелет через свое воздушное пространство в Россию.

«Эти страны продолжают свою абсурдную политику, исполненную русофобства. Проецируют эту политику даже на своих коллег по европейским делам», ― указал представитель Кремля.

По его словам, это говорит о том, что в ЕС воочию вызревают очень сильные противоречия.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая Литва и Латвия не разрешили перелет в воздушном пространстве стран самолету Вучича на пути в Россию по случаю празднования 80-летия Победы. Уточняется, что подобное решение приняли из-за якобы «политической чувствительности цели полета».

9 мая принять участие в параде Победы в Москве должны, в частности, Вучич и Фицо. Оба политика в конце апреля — начале мая объявили о проблемах со здоровьем, однако подтвердили планы приехать в Россию вопреки угрозам со стороны Еврокомиссии.

По данным словацкого портала Pravda, польские власти разрешили перелет спецборта Роберта Фицо в Россию через территорию своей страны.

В параде Победы в Москве 9 мая также примут участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель и главы стран СНГ.