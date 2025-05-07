Москва, 7 мая, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Дневными атаками беспилотников на Москву киевский режим проявляет свою террористическую сущность. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/РИА Новости

«Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность, свою склонность к террористическим действиям», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать попытки Киева атаковать столицу, причем уже не только в ночные часы.

По словам представителя Кремля, российские военные и специальные службы предпринимают все меры, чтобы обеспечить спокойную обстановку в дни празднования 80-летия Победы.

Отвечая на вопрос о возможном ответе России, он подчеркнул, что позиция Москвы известна, комментировать в данном случае нечего.

Накануне Песков заявил, что российские войска будут соблюдать майское перемирие, объявленное по инициативе президента Владимира Путина, но дадут немедленный адекватный ответ, если Киев продолжит попытки нанесения ударов.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим продолжает направлять беспилотники для атак на Москву и другие российские регионы. Вечером 6 мая и ночью 7 мая силы ПВО уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к Москве.

Ночью 6 мая мэр столицы Сергей Собянин информировал об уничтожении 19 украинских БПЛА на подлете к городу. Обломки одного из дронов упали на юге Москвы в районе Каширского шоссе, существенных повреждений не было зафиксировано, люди не пострадали, отметил мэр.

Путин, руководствуясь гуманитарными соображениями, объявил 72-часовое перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно начнет действовать с наступлением суток 8 мая и продлится до начала суток 11 мая по московскому времени.

Песков отмечал, что Россия предложила перемирие для проверки готовности киевского режима к поиску путей устойчивого мира. Реакция Киева на инициативу, добавил он, послужит своего рода тестом, так как Москва ожидает не двусмысленных заявлений, а окончательных действий по деэскалации.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 3 мая отверг эту мирную инициативу, а также выступил с угрозами атаковать парад Победы 9 мая в Москве. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, подобные заявления — классическая угроза со стороны террориста международного масштаба. Она подчеркнула, что слова Зеленского в очередной раз продемонстрировали неонацистскую сущность киевского режима.