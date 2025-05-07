Москва, 7 мая, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Москва осуждает отказ Международного олимпийского комитета (МОК) в аккредитации непрофильным российским СМИ на зимние Олимпийские игры в 2026 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Это является дискриминационными действиями в отношении российских СМИ, и мы это осуждаем», — сказал представитель Кремля.

6 мая «РИА Новости» писали о том, что МОК отказал в аккредитации агентству «Россия сегодня» на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. Комитет объяснил, что подтверждает аккредитацию только тем организациям из России, которые фокусируются исключительно на специальном освещении спорта.

Олимпийские игры — 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля спортивный директор Кит Макконнел на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК сообщил, что комитет ведет переговоры с международными федерациями зимних видов спорта о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2026 в Италии. Макконнел отметил, что уже решено допустить российских и белорусских спортсменов в ски-альпинизме и ведутся переговоры по конькобежному спорту, фигурному катанию и шорт-треку.

Ранее, в сентябре 2024 года, президент России Владимир Путин обвинил Международный олимпийский комитет в грубом попрании олимпийских идеалов, стремлении сохранить власть и финансовое благополучие. Глава государства подчеркнул, что Россия продолжит идти по пути демократизации спорта и снятия надуманных ограничений.