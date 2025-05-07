Махачкала, 7 мая, 2025, 14:17 — ИА Регнум. Полицейский Мурад Магомедов, ликвидировавший террориста в Махачкале, не впервые совершает героический поступок, он спасал людей и был ранен во время нападения боевиков на храмы и синагоги в 2024 году, а также помогал пострадавшим после взрыва АЗС в 2023-м. Сейчас мужчина поправляется после недавней схватки с террористом, врачам удалось стабилизировать его состояние и подготовить его к очередной операции. Об этом ИА Регнум рассказали сослуживцы и родственники полицейского.

Фото из личного архива Мурад

5 мая 2025 года террористы, вооруженные автоматами, напали на сотрудников ДПС в Махачкале, когда правоохранители пытались остановить машину. Они открыли огонь по полицейским на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова и завладели патрульным автомобилем. В результате перестрелки погибли трое правоохранителей. Один получил огнестрельное ранение, кроме того, были ранены несколько местных жителей, в том числе 17-летняя девушка. Один нападавший был ликвидирован, другой был ранен и доставлен в больницу. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 УК РФ (угон без цели хищения), 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и 226 УК РФ (хищение оружия)».

Одним из героев, давших отпор террористам, оказался 26-летний полицейский Мурад Магомедов. В ходе перестрелки мужчина получил огнестрельное ранение в ногу. Но несмотря на серьёзную рану, полицейский бросился на боевика, в рукопашной схватке вырвал у него нож и нейтрализовал террориста. Мурад Магомедов получил множественные ножевые ранения и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Прежде чем потерять сознание, мужчина успел заснять своё лицо, изрезанное ножом преступника.

На кадрах видно, как полицейский бросается на террориста и валит его на землю. Происходящее снимают из окна второго этажа напуганные очевидцы.

Герой со стажем

Бывший напарник полицейского Магомед прослужил с ним бок о бок четыре года в патрульно-постовой службе МВД Махачкалы. Все эти годы они провели вместе в одном экипаже и много раз оказывались в центре самых громких происшествий, участвовали в отражении террористической атаки у православной церкви 23 июня 2024 года и спасали людей после взрыва заправки 14 августа 2023 года.

Фото из личного архива Мурад с сослуживцами

В июне 2024 года напарники попали под обстрел во время нападения террористов на Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале.

23 июня вооружённые боевики напали на два православных храма, синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Сотрудники правоохранительных органов оказали террористам сопротивление, нападавшие были ликвидированы, но в схватках погибло более 16 правоохранителей и несколько мирных жителей, число пострадавших достигло 61 человека. На улице Ермошкина в Махачкале злоумышленники атаковали пост ДПС и подожгли синагогу, после чего совершили нападение и на Свято-Успенский кафедральный собор на улице Орджоникидзе.

«Там была бойня, мы сменили утреннюю смену и попали под обстрел у кафедрального собора. Наш экипаж одним из первых приехал на место, в течение 10 минут. Мы с Мурадом и другими экипажами отстреливались от террористов», — вспоминает Магомед.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3963562" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На кадрах видно, как напарники ведут огонь по террористам

Боевики были ликвидированы. По факту нападений были возбуждены уголовные дела по статьям «Террористический акт», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия» и «Хищение огнестрельного оружия».

Годом ранее 14 августа 2023 года Магомед и Мурад буквально стали свидетелями взрыва на АЗС в Махачкале. В здании автосервиса, расположенном на перекрестке улицы Кулинской села Новокули и Федерального шоссе Махачкалы, произошло возгорание, огонь перекинулся на помещение, в котором хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Произошёл взрыв, в результате которого были повреждены расположенные рядом дома, автозаправка и проезжающие мимо автомобили. Число погибших и раненых превысило 100 человек, взрывом было повреждено порядка 45 зданий, из них 40 жилых домов.

Увидев взрыв, Магомед и Мурад бросились на место, полицейские находились очень близко и чудом не получили травм.

«Физически мы не пострадали, но психологически эта трагедия наложила глубокий отпечаток. Столько погибших и раненых, я такого никогда прежде не видел. Я вышел из машины, кричу, вокруг темнота, и на мой голос выходит женщина с двумя детьми на руках. А у них осколочные ранения на лицах. Мы их сразу в машину гражданскую посадили и в больницу отправили», — рассказал Магомед.

Так продолжалось всю ночь, полицейские помогали вытаскивать раненых, затем искали тела погибших. Оба полицейских не уходили с места происшествия даже после окончания дежурной смены. В больницы было доставлено 63 человека, в том числе 16 детей. 11 пострадавших, в том числе двое детей, в тяжёлом состоянии. Ещё 35 человек погибли.

После теракта 2024 года Магомед перевёлся в другое подразделение, а его напарник остался в том же экипаже. Меньше чем через год, 5 мая 2025 года, Мурад снова вступил в схватку с террористами и был тяжело ранен. Бывший напарник тоже оказался на месте происшествия, но на несколько минут разминулся с Мурадом, он видел, как полицейского увозили в больницу. Магомед узнал о подвиге своего друга от сослуживцев. Он уверен, что за свой поступок и прочие заслуги Мурад Магомедов достоин самой высокой награды.

Фото из личного архива Магомед и Мурад

«У него это уже третий подвиг, по сути. За то, что мы участвовали в прошлом году в противодействии теракту у церкви, нам обоим присвоили звание «ветеран боевых действий». За новый подвиг, я думаю, его должны удостоить звания Героя России, он это заслужил», — заявил полицейский.

Идёт на поправку

Сейчас Мурад Магомедов идёт на поправку. 7 мая его перевели из Центральной больницы Махачкалы в медсанчасть отделения МВД РД, где 8 мая ему проведут операцию на ноге. Тётя Мурада Земфира рассказала, как себя чувствует её племянник и какой прогноз дают врачи по его лечению. В схватке с террористом Мурад Магомедов получил три глубокие резаные раны лица и руки, сотрясение мозга и сквозное пулевое ранение бедра, которое перебило кость. В первый день мужчине наложили швы на резаные раны и стабилизировали состояние. Медики ждали, когда уменьшится отёк на пострадавшей ноге, чтобы провести операцию. А близкие и коллеги надеялись и верили, что мужчина выживет и скоро придёт в сознание.

«Мы два дня боролись за жизнь Мурада, все были на нервах, на его матери лица нет, она очень переживает, буквально дежурит в больнице. Все ждали, когда он очнётся, и коллеги его, молодые патрульные ребята. Они стояли, плакали, получается, что Мурад их собой закрыл, спас буквально. Они были загнаны в угол, сами сказали, что если бы он этого боевика не остановил, то этот террорист и их тоже убил. Мы все ждём его исцеления, он наш герой», — объяснила женщина.

Фото из личного архива Мурад после ранения и в больнице

По словам тёти, коллеги Мурада постоянно на связи с родными, они справляются о его состоянии и предлагают помощь семье. Пока в палату к мужчине почти никого не пускают, только самых и близких, и то ненадолго. Полицейский находится в шоковом состоянии. После госпитализации родители дежурили у палаты сына всю ночь и очень волновались, ведь не знали, в каком состоянии будет Мурад, когда очнётся.

«Когда мать к нему в палату зашла, он заплакал, у него шок. Врачи об этом нас предупреждали, нейрохирург будет за ним наблюдать. Он пока почти не говорит, но узнаёт родных. Нас это радует, хоть он слабый, хоть он в тяжелом состоянии, но, по крайней мере, хотя бы узнает», — поделилась женщина.

Мужчину госпитализировали почти одновременно с его новым 26-летним Исламом, он тоже был ранен террористами. Мужчины успели несколько лет проработать вместе и стать друзьями. Но спасти Ислама врачам не удалось, он получил тяжёлые ранения, от которых скончался в больнице.

«Было очень страшно наблюдать, как их сначала привезли, а потом Ислама увезли в морг. Это ужасно, они всё время вместе проводили, в один год на службу заступили. Мураду пока не сказали, что Ислама больше нет», — объяснила Земфира.

По словам женщины, Мурад и раньше получал ранения, но относился к этому очень спокойно. По правилам профессии, он мало рассказывал родным о том, с чем ему приходится сталкиваться на работе, и никогда не хвастался своими заслугами.

«У него и раньше были ранения, но не такие серьёзные. Он им даже значения не придавал, дома сам перевязку сделает, и всё. Он на лошадях с детства катался, вырос в горах, не боязливый совсем. Всегда первым лезет, не испугается. Вы видели, как на видео он с простреленной ногой перепрыгнул через этот забор и погнался за этим боевиком, как нож отбирал. Другой бы, наверное, уже будучи раненым, испугался, отошел бы. А Мурад бился до конца, рисковал жизнью», — рассказала Земфира.

После перестрелки 23 июня 2024 года родные Мурада серьёзно перепугались за сына. Тётя расспрашивала племянника, как так получается, что он каждый раз оказывается в центре самых опасных событий.

«Он очень быстро на всё реагирует, бегом-бегом, и он уже на месте. Говорит, а зачем я в службу пошел, зачем мне такая работа, если я не иду помогать. Всегда у него вот так, если нужен, бегом бежит, хоть в гражданской одежде, хоть на своей машине, даже в своё свободное время, не поев, не поспав, побежит», — объяснила женщина.

Земфира уверена, что характер Мурада — это результат правильного воспитания и хорошего отношения в семье.

Семья

Мама полицейского работает учителем начальных классов в школе, отец занимается сельским хозяйством. У Мурада есть два младших брата-близнеца. Им 21 год, один из них увлекается единоборствами, другой — пошёл по стопам отца и осваивает фермерство. Родные очень хотят, чтобы Мурад встретил девушку и женился, но пока жены и детей у полицейского нет.

Фото из личного архива Мурад с младшими братьями

«Когда всё случилось, в телеграм-каналах писали, что дома его ждут жена и дети. К сожалению, это не так. Он никогда не был женат, детей у него тоже нет. Но мы надеемся, что они появятся. Он очень сам по себе стеснительный в этом плане. Очень воспитанный, мы говорили ему, что пора семьёй обзаводиться, а он шутит в ответ: «Найдите невесту достойную, покажите мне, обязательно женюсь», — рассказала тётя.

Сейчас семья ждёт, когда Мураду проведут очередную операцию и его можно будет навещать. Впереди у полицейского долгая реабилитация, но близкие и коллеги очень рады, что Мурад уже идёт на поправку.