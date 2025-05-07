Махачкала, 7 мая, 2025, 14:17 — ИА Регнум. Полицейский Мурад Магомедов, ликвидировавший террориста в Махачкале, не впервые совершает героический поступок, он спасал людей и был ранен во время нападения боевиков на храмы и синагоги в 2024 году, а также помогал пострадавшим после взрыва АЗС в 2023-м. Сейчас мужчина поправляется после недавней схватки с террористом, врачам удалось стабилизировать его состояние и подготовить его к очередной операции. Об этом ИА Регнум рассказали сослуживцы и родственники полицейского.

Фото из личного архива
Мурад

5 мая 2025 года террористы, вооруженные автоматами, напали на сотрудников ДПС в Махачкале, когда правоохранители пытались остановить машину. Они открыли огонь по полицейским на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова и завладели патрульным автомобилем. В результате перестрелки погибли трое правоохранителей. Один получил огнестрельное ранение, кроме того, были ранены несколько местных жителей, в том числе 17-летняя девушка. Один нападавший был ликвидирован, другой был ранен и доставлен в больницу. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 УК РФ (угон без цели хищения), 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и 226 УК РФ (хищение оружия)».

Одним из героев, давших отпор террористам, оказался 26-летний полицейский Мурад Магомедов. В ходе перестрелки мужчина получил огнестрельное ранение в ногу. Но несмотря на серьёзную рану, полицейский бросился на боевика, в рукопашной схватке вырвал у него нож и нейтрализовал террориста. Мурад Магомедов получил множественные ножевые ранения и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Прежде чем потерять сознание, мужчина успел заснять своё лицо, изрезанное ножом преступника.

На кадрах видно, как полицейский бросается на террориста и валит его на землю. Происходящее снимают из окна второго этажа напуганные очевидцы.

Герой со стажем

Бывший напарник полицейского Магомед прослужил с ним бок о бок четыре года в патрульно-постовой службе МВД Махачкалы. Все эти годы они провели вместе в одном экипаже и много раз оказывались в центре самых громких происшествий, участвовали в отражении террористической атаки у православной церкви 23 июня 2024 года и спасали людей после взрыва заправки 14 августа 2023 года.

Фото из личного архива
Мурад с сослуживцами

В июне 2024 года напарники попали под обстрел во время нападения террористов на Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале.

23 июня вооружённые боевики напали на два православных храма, синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Сотрудники правоохранительных органов оказали террористам сопротивление, нападавшие были ликвидированы, но в схватках погибло более 16 правоохранителей и несколько мирных жителей, число пострадавших достигло 61 человека. На улице Ермошкина в Махачкале злоумышленники атаковали пост ДПС и подожгли синагогу, после чего совершили нападение и на Свято-Успенский кафедральный собор на улице Орджоникидзе.

«Там была бойня, мы сменили утреннюю смену и попали под обстрел у кафедрального собора. Наш экипаж одним из первых приехал на место, в течение 10 минут. Мы с Мурадом и другими экипажами отстреливались от террористов», — вспоминает Магомед.

На кадрах видно, как напарники ведут огонь по террористам

Боевики были ликвидированы. По факту нападений были возбуждены уголовные дела по статьям «Террористический акт», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия» и «Хищение огнестрельного оружия».

Годом ранее 14 августа 2023 года Магомед и Мурад буквально стали свидетелями взрыва на АЗС в Махачкале. В здании автосервиса, расположенном на перекрестке улицы Кулинской села Новокули и Федерального шоссе Махачкалы, произошло возгорание, огонь перекинулся на помещение, в котором хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Произошёл взрыв, в результате которого были повреждены расположенные рядом дома, автозаправка и проезжающие мимо автомобили. Число погибших и раненых превысило 100 человек, взрывом было повреждено порядка 45 зданий, из них 40 жилых домов.

Увидев взрыв, Магомед и Мурад бросились на место, полицейские находились очень близко и чудом не получили травм.

«Физически мы не пострадали, но психологически эта трагедия наложила глубокий отпечаток. Столько погибших и раненых, я такого никогда прежде не видел. Я вышел из машины, кричу, вокруг темнота, и на мой голос выходит женщина с двумя детьми на руках. А у них осколочные ранения на лицах. Мы их сразу в машину гражданскую посадили и в больницу отправили», — рассказал Магомед.

Так продолжалось всю ночь, полицейские помогали вытаскивать раненых, затем искали тела погибших. Оба полицейских не уходили с места происшествия даже после окончания дежурной смены. В больницы было доставлено 63 человека, в том числе 16 детей. 11 пострадавших, в том числе двое детей, в тяжёлом состоянии. Ещё 35 человек погибли.

После теракта 2024 года Магомед перевёлся в другое подразделение, а его напарник остался в том же экипаже. Меньше чем через год, 5 мая 2025 года, Мурад снова вступил в схватку с террористами и был тяжело ранен. Бывший напарник тоже оказался на месте происшествия, но на несколько минут разминулся с Мурадом, он видел, как полицейского увозили в больницу. Магомед узнал о подвиге своего друга от сослуживцев. Он уверен, что за свой поступок и прочие заслуги Мурад Магомедов достоин самой высокой награды.

Фото из личного архива
Магомед и Мурад

«У него это уже третий подвиг, по сути. За то, что мы участвовали в прошлом году в противодействии теракту у церкви, нам обоим присвоили звание «ветеран боевых действий». За новый подвиг, я думаю, его должны удостоить звания Героя России, он это заслужил», — заявил полицейский.

Идёт на поправку

Сейчас Мурад Магомедов идёт на поправку. 7 мая его перевели из Центральной больницы Махачкалы в медсанчасть отделения МВД РД, где 8 мая ему проведут операцию на ноге. Тётя Мурада Земфира рассказала, как себя чувствует её племянник и какой прогноз дают врачи по его лечению. В схватке с террористом Мурад Магомедов получил три глубокие резаные раны лица и руки, сотрясение мозга и сквозное пулевое ранение бедра, которое перебило кость. В первый день мужчине наложили швы на резаные раны и стабилизировали состояние. Медики ждали, когда уменьшится отёк на пострадавшей ноге, чтобы провести операцию. А близкие и коллеги надеялись и верили, что мужчина выживет и скоро придёт в сознание.

«Мы два дня боролись за жизнь Мурада, все были на нервах, на его матери лица нет, она очень переживает, буквально дежурит в больнице. Все ждали, когда он очнётся, и коллеги его, молодые патрульные ребята. Они стояли, плакали, получается, что Мурад их собой закрыл, спас буквально. Они были загнаны в угол, сами сказали, что если бы он этого боевика не остановил, то этот террорист и их тоже убил. Мы все ждём его исцеления, он наш герой», — объяснила женщина.

Фото из личного архива
Мурад после ранения и в больнице

По словам тёти, коллеги Мурада постоянно на связи с родными, они справляются о его состоянии и предлагают помощь семье. Пока в палату к мужчине почти никого не пускают, только самых и близких, и то ненадолго. Полицейский находится в шоковом состоянии. После госпитализации родители дежурили у палаты сына всю ночь и очень волновались, ведь не знали, в каком состоянии будет Мурад, когда очнётся.

«Когда мать к нему в палату зашла, он заплакал, у него шок. Врачи об этом нас предупреждали, нейрохирург будет за ним наблюдать. Он пока почти не говорит, но узнаёт родных. Нас это радует, хоть он слабый, хоть он в тяжелом состоянии, но, по крайней мере, хотя бы узнает», — поделилась женщина.

Мужчину госпитализировали почти одновременно с его новым 26-летним Исламом, он тоже был ранен террористами. Мужчины успели несколько лет проработать вместе и стать друзьями. Но спасти Ислама врачам не удалось, он получил тяжёлые ранения, от которых скончался в больнице.

«Было очень страшно наблюдать, как их сначала привезли, а потом Ислама увезли в морг. Это ужасно, они всё время вместе проводили, в один год на службу заступили. Мураду пока не сказали, что Ислама больше нет», — объяснила Земфира.

По словам женщины, Мурад и раньше получал ранения, но относился к этому очень спокойно. По правилам профессии, он мало рассказывал родным о том, с чем ему приходится сталкиваться на работе, и никогда не хвастался своими заслугами.

«У него и раньше были ранения, но не такие серьёзные. Он им даже значения не придавал, дома сам перевязку сделает, и всё. Он на лошадях с детства катался, вырос в горах, не боязливый совсем. Всегда первым лезет, не испугается. Вы видели, как на видео он с простреленной ногой перепрыгнул через этот забор и погнался за этим боевиком, как нож отбирал. Другой бы, наверное, уже будучи раненым, испугался, отошел бы. А Мурад бился до конца, рисковал жизнью», — рассказала Земфира.

После перестрелки 23 июня 2024 года родные Мурада серьёзно перепугались за сына. Тётя расспрашивала племянника, как так получается, что он каждый раз оказывается в центре самых опасных событий.

«Он очень быстро на всё реагирует, бегом-бегом, и он уже на месте. Говорит, а зачем я в службу пошел, зачем мне такая работа, если я не иду помогать. Всегда у него вот так, если нужен, бегом бежит, хоть в гражданской одежде, хоть на своей машине, даже в своё свободное время, не поев, не поспав, побежит», — объяснила женщина.

Земфира уверена, что характер Мурада — это результат правильного воспитания и хорошего отношения в семье.

Семья

Мама полицейского работает учителем начальных классов в школе, отец занимается сельским хозяйством. У Мурада есть два младших брата-близнеца. Им 21 год, один из них увлекается единоборствами, другой — пошёл по стопам отца и осваивает фермерство. Родные очень хотят, чтобы Мурад встретил девушку и женился, но пока жены и детей у полицейского нет.

Фото из личного архива
Мурад с младшими братьями

«Когда всё случилось, в телеграм-каналах писали, что дома его ждут жена и дети. К сожалению, это не так. Он никогда не был женат, детей у него тоже нет. Но мы надеемся, что они появятся. Он очень сам по себе стеснительный в этом плане. Очень воспитанный, мы говорили ему, что пора семьёй обзаводиться, а он шутит в ответ: «Найдите невесту достойную, покажите мне, обязательно женюсь», — рассказала тётя.

Сейчас семья ждёт, когда Мураду проведут очередную операцию и его можно будет навещать. Впереди у полицейского долгая реабилитация, но близкие и коллеги очень рады, что Мурад уже идёт на поправку.