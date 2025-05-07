Москва, 7 мая, 2025, 13:07 — ИА Регнум. Россия рассматривает возможность нанести удар системой «Орешник» по целям в Киеве, если Украина устроит провокации в Москве во время предложенного РФ трехдневного перемирия (8-10 мая), сообщил 7 мая Telegram-канал Mash со ссылкой на информированный источник.

Илья Питалев/РИА Новости

По этим данным, в случае, если киевский режим устроить в Москве серьёзные провокации, может последовать ответный удар. Источники Telegram-канала сообщили, что Министерству обороны было поручено определить цели в Киеве для удара «Орешником».

Официально данная информация не подтверждалась.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля президент Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В Кремле призвали Киев поддержать приостановку огня, но отметили, что в случае нарушения перемирия Украиной со стороны российских военных последует адекватный и эффективный ответ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что целью предлагаемого Россией перемирия является проверка готовности киевского режима к поиску путей устойчивого мира.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 3 мая отверг предложение Москвы о перемирии, а также выступил с угрозами атаковать парад Победы 9 мая в Москве. В первые дни мая Киев организовал целую серию атак на РФ, в том числе на Московский регион.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что заявления Зеленского — классическая угроза террориста международного масштаба. Она подчеркнула, что слова Зеленского вновь продемонстрировали неонацистскую сущность киевского режима.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что если ВСУ 9 мая попытаются атаковать парад Победы, то 10 мая в Киеве может и не наступить.