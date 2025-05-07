Москва, 7 мая, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Позиция России по объявленному Москвой трёхдневному перемирию на Украине хорошо известна, заявил 7 мая журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Так он ответил на вопрос о возможном ответном ударе системой «Орешник» в случае, если киевский режим будет нарушать перемирие и организовывать провокации.

Telegram-канал Mash со ссылкой на информированный источник ранее сообщил, что в случае указанных провокаций российские войска могут нанести удар «Орешником» по Киеву.

«В данном случае нечего комментировать. Позиция наша по перемирию хорошо известна. Все указания даны. Никаких новых элементов здесь нет», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Песков указывал, что ВС РФ будут соблюдать объявленное перемирие, однако дадут ответ в случае, если перемирие будет нарушено Киевом.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля президент Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В Кремле призвали Киев поддержать приостановку огня, но отметили, что в случае нарушения перемирия Украиной со стороны российских военных последует адекватный и эффективный ответ. Песков отмечал, что целью предлагаемого Россией перемирия является проверка готовности киевского режима к поиску путей устойчивого мира.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 3 мая отверг предложение Москвы о перемирии, а также выступил с угрозами атаковать парад Победы 9 мая в Москве. В первые дни мая Киев организовал целую серию атак на РФ, в том числе на Московский регион.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что заявления Зеленского — классическая угроза террориста международного масштаба. Она подчеркнула, что слова Зеленского вновь продемонстрировали неонацистскую сущность киевского режима.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что если ВСУ 9 мая попытаются атаковать парад Победы, то 10 мая в Киеве может и не наступить.