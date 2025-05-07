Москва, 7 мая, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Инициатива президента РФ Владимира Путина о прекращении огня на Украине в день празднования юбилея 80-летия Великой Победы — 9 мая — остается в силе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Колчин ИА Регнум

«Да, это инициатива российской стороны, президента Путина. Она остается в силе», — сказал Песков журналистам в ходе ежедневного брифинга.

28 апреля Путин, руководствуясь гуманитарными соображениями, объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Песков пояснил, что Россия предложила перемирие для проверки готовности киевского режима к поиску путей устойчивого мира.

Президент США Дональд Трамп5 мая сказал журналистам, что высоко оценивает предложение Путина объявить трехдневное перемирие на Украине.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в полночь с 7 на 8 мая начнет действовать 72-часовое перемирие по случаю 80-летия Великой Победы.

3 мая глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии, заявив, что Киев не может взять на себя ответственность за безопасность иностранных лидеров, которые намерены 9 мая посетить парад Победы в Москве.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что если ВСУ попытаются атаковать парад Победы, то 10 мая в Киеве может и не наступить.

В свою очередь Песков отметил, что ВС РФ будут соблюдать майское перемирие, объявленное по инициативе президента Владимира Путина, но дадут немедленный адекватный ответ, если Киев продолжит попытки нанесения ударов.