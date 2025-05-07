Москва, 7 мая, 2025, 12:49 — ИА Регнум. Из-за слишком больших скидок на маркетплейсах в России могут исчезнуть торговые центры и гипермаркеты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обращение Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) к правительству РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В данном обращении содержится просьба ограничить возможности маркетплейсов устанавливать скидки на продукцию в размере 30-50%, что, с точки зрения АКОРТ, является проявлением ценового демпинга. В ассоциации уточнили, что подобная практика оказывает деструктивное влияние на продавцов, покупателей, производителей и на российскую экономику в целом.

Если ситуация не изменится, то это приведет к закрытию мелкого и среднего офлайн-ретейла, торговых центров, гипермаркетов, полагают в АКОРТ. Именно поэтому ассоциация призвала закрепить в будущем законе «О платформенной экономике» положение, согласно которому маркетплейсам запретят инвестировать в цену товаров более 10% от своего годового оборота.

«А это значит, что онлайн-площадки смогут выставлять максимальную скидку в 10%, более глубокий дисконт будет запрещен», — указал глава Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.

В обращении АКОРТ также отметила, что представители розничной торговли не имеют возможности устанавливать большие скидки на продукцию, поскольку оформляют договорные отношения с партнерами по другому принципу, нежели маркетплейсы. Если традиционная розница выкупает продукты у поставщиков в собственность и реализует их от своего имени, то онлайн-площадки работают с продавцами по договорам комиссии — ее платят за использование ресурсов онлайн-витрины, что дает им возможность участвовать в ценообразовании.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу из-за неконкурентно низких цен на электронику на маркетплейсах. В ассоциации тогда заявили, что маркетплейсы искусственно снижают цены на электронику за свой счёт до нерыночного уровня, что является незаконной практикой демпинга, которая приводит к ущемлению интересов всех участников торговли.

В апреле 2024 года ФАС выдала предупреждение Wildberries из-за нарушений антимонопольного законодательства и навязывания продавцам невыгодных условий договора. В службе добавили, что в период с 2022 по 2023 год им поступило большое количество обращений от граждан и организаций о таких нарушениях.