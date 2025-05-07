Санкт-Петербург, 7 мая, 2025, 12:15 — ИА Регнум. Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принял свыше 70 рейсов, следовавших в другие аэропорты, на фоне введенных ограничений. В воздушной гавани организована мобильная приемная, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Александр Гальперин/РИА Новости

«6 и 7 мая 2025 года на запасную стоянку аэропорта Пулково направлены 74 самолета», — указано в сообщении.

Отмечено, что работники транспортной прокуратуры выехали в аэропорт для работы с пассажирами задержанных рейсов. Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров.

Пресс-служба Пулково ранее сообщила, что аэропорт принял в качестве запасного все перенаправленные в Петербург рейсы.

Вечером 6 мая Росавиация предупредила о возможных задержках авиарейсов в Центральной России. Официальный представитель ведомства Артём Кореняко пояснил, что в связи с ограничениями на работу аэропортов самолеты, следующие в Москву, уходят на запасные аэродромы. Задержки в выполнении последующих рейсов возможны из-за позднего прибытия воздушных судов в первоначальные аэропорты назначения.

Вечером 6 мая и ночью 7 мая временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, а также в воздушных гаванях ряда городов, включая Нижний Новгород, Сочи, Калугу, Тамбов и Ярославль.