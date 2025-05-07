Москва, 7 мая, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Сегодня России и Белоруссии приходится противостоять серьезным угрозам, исходящим от идейных наследников нацистов. Об этом 7 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

Михаил Метцель/РИА Новости

«Важно, что добрые традиции дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровые военные годы, остаются надёжной основой для развития дружественных, союзнических отношений между нашими странами. Тем более, что сегодня России и Беларуси приходится противостоять серьёзным угрозам, исходящим от идейных наследников нацистов и их пособников», — говорится в телеграмме Путина участникам форума городов-героев РФ и Республики Беларусь.

Российский лидер выразил уверенность в том, что вместе страны преодолеют все трудности и продолжат работу по усилению двустороннего сотрудничества во всех сферах, а также по совершенствованию институтов Союзного государства.

Путин также поздравил всех участников форума и жителей городов-героев с приближающимся 80-летием Великой Победы.

Как передавало ИА Регнум, Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 29 апреля приняли участие в международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее». Путин назвал символичным тот факт, что мероприятие проходит в Волгограде. В годы Великой Отечественной войны этот город назывался Сталинград. Он стал местом, где решалась судьба всего мира.

Со своей стороны Лукашенко заявил, что народы России и Белоруссии крепко связаны Победой над нацизмом. Эту связь нельзя потерять, потому что вместе два народа являются мощнейшей силой.