Москва, 7 мая, 2025, 12:18 — ИА Регнум. На Кутузовском проспекте и Можайском шоссе в Москве заменили почти 650 тыс. квадратных метров асфальтового покрытия. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

mos.ru В Москве обновили асфальт на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе

«Выполнены работы по обновлению асфальтобетонного покрытия на двух ключевых городских магистралях — Кутузовском проспекте и Можайском шоссе, где истек межремонтный срок эксплуатации дорожного полотна. В общей сложности заменили около 650 тыс. «квадратов» асфальта, в работах были задействованы 2,3 тыс. сотрудников дорожных служб и 1,8 тыс. единиц специализированной техники», — рассказал Пётр Бирюков.

По словам заместителя мэра российской столицы, ремонтные работы велись преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения автотранспорта. «Работы проводились в несколько этапов: выполнили фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприёмных решеток, затем уложили новое асфальтобетонное полотно и нанесли более 25 тыс. квадратных метров дорожной разметки», — пояснил он.

Для укладки асфальта на улицах Москвы используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу, отметил Пётр Бирюков.