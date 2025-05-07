Берлин, 7 мая, 2025, 12:04 — ИА Регнум. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц должен проявить мужество и приехать в Москву на День Победы 9 мая, отметили в своей публикации 7 мая обозреватели немецкого издания Berliner Zeitung.

Michael Kappeler/Global Look Press

В течение трёх лет конфликта на Украине руководители Германии не производили «положительного впечатления», влияние ФРГ на международной арене снижается, и Мерц должен сделать сильный политический ход, считают авторы.

Канцлер в ходе такого визита мог бы проявить уважение к памяти жертв войны, попытаться возобновить диалог с Россией и тем самым проложить путь к миру на Украине, постараться встать на защиту экономических интересов Германии и своим визитом вернуть Германию на авансцену мировой политики, отметили обозреватели издания.

«Великие немецкие канцлеры никогда не были трусами. Конрад Аденауэр был одним из первых, кто отправился в Советский Союз, Вилли Брандт преклонил колено в Варшаве, а Гельмут Коль призвал Горбачёва к объединению», — указали авторы.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая парламент Германии (бундестаг) со второй попытки избрал Мерца канцлером ФРГ. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал указ о назначении Мерца.

23 февраля состоялись досрочные выборы в бундестаг. Они были назначены в связи с распадом правящей коалиции. Первое место на выборах занял блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Партия «Альтернатива для Германии» заняла второе место, получив 20,8% голосов, а на третьем месте с 16,4% голосов оказалась Социал-демократическая партия, в которой состоит бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Обозреватель ИА Регнум Грегор Шпицен в своей статье ранее отмечал, что назначение на должность главы правительства Германии человека, который ранее не занимал ни одной значительной должности, вызывает множество справедливых вопросов, главный из них — как может рулить огромной страной тот, кто не имеет сколь-нибудь релевантного опыта в сфере государственного управления.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя избрание Мерца канцлером ФРГ, отметила, что перемены в правительстве Германии не имеют для России значения, поскольку ФРГ уже не является самостоятельным государством.

6 мая помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, в числе которых — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Кубы Мигель Диас-Канель и президент Белоруссии Александр Лукашенко.