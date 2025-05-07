Ярославль, 7 мая, 2025, 12:05 — ИА Регнум. Временные ограничения введены на работу аэропорта Ярославля. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 11:35 мск вновь введены в аэропорту Ярославль», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 мая аэропорт Победилово в Кирове приостановил работу. Ограничения на прием и вылет воздушных судов ввели в 08:30 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее также вводились ограничения в аэропортах Нижнекамска, Казани и Шереметьево.

Днем ранее, 6 мая, Кореняко предупреждал о задержках авиарейсов в Центральной России. В районах временно закрытых аэропортов самолёты перенаправляли на запасные аэродромы. Это касалось рейсов, следующих в Москву.