Москва, 7 мая, 2025, 11:52 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о проведении тяжелых переговоров на украинско-белорусской границе по возвращению курян из украинских Сум.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Татьяна Москалькова

«Ночью я вернулась с украинско-белорусской границы, где состоялся обмен пленными. Вчера были очень тяжелые переговоры с украинской стороной о продолжающемся удержании в заложниках жителей Курской области», — рассказала омбудсмен журналистам.

Ранее Москалькова также сообщала, что киевский режим незаконно удерживает 52 жителя Курской области, которые были захвачены в плен в период оккупации региона бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как передавало ИА Регнум, 25 марта омбудсмен проинформировала о проведении переговоров между Москвой и Киевом о возвращении 72 жителей приграничных районов Курской области, оказавшихся в Сумах в результате боевых действий. 3 марта Москалькова также сообщила, что в Россию с Украины вернулись еще 33 жителя Курской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал: власти делают всё возможное для возвращения вывезенных на Украину жителей Курской области. Он подчеркнул, что подобные договоренности являются результатом очень сложных переговоров.