Москва, 7 мая, 2025, 11:53 — ИА Регнум. Задержанные в Херсонской области агенты Киева планировали убийство местного чиновника. Об этом 7 мая сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

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Три уроженца Украины рассказали, что их завербовали спецслужбы Украины осенью 2024 года для передачи сведений о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ на территории Херсонской области.

«По заданию кураторов ими была предпринята неудачная попытка подрыва автомобиля с российскими военнослужащими», ― говорится в сообщении ведомства.

Также, по данным ФСБ, они планировали совершить убийство с применением самодельного взрывного устройства одного из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа Херсонской области.

Кроме того, подозреваемые готовили подрыв с помощью самодельной бомбы около памятника «Танк Т-34» в Каховке во время проведения памятного митинга с участием руководства и жителей города.

У задержанных изъяли четыре СВУ с поражающими элементами, закамуфлированные под фрагменты конструкции танка и металлические банки из-под энергетических напитков, оборудованные GSM-модулями с СИМ-картами для дистанционного подрыва. Кроме того, обнаружены четыре электродетонатора и три ручные гранаты.

Следователи возбудили в отношении задержанных уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 («Незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств») и по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту») УК России.

В ФСБ заявили, что фигуранты сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля сотрудники ФСБ задержали трех агентов украинских спецслужб, готовивших покушение на участника специальной военной операции. В процессе подготовки теракта украинские агенты случайно произвели взрыв в Ханты-Мансийске. Две квартиры многоэтажного жилого дома оказались разрушены. Пять человек доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Пострадали и готовившие теракт.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ. По решению суда всех задержанных заключили под стражу.

14 апреля ФСБ задержала двоих россиян за подготовку диверсий в Самарской области, их завербовали украинские спецслужбы на территории Молдавии. Один из них ― россиянин Окрушко С. А. (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов), совершивший подрыв трансформаторной подстанции Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода и установивший закладку на предприятии двух самодельных взрывных устройств. Вторая задержанная ― Измайлова И. О., причастная к подготовке диверсий с использованием СВУ на объектах оборонного комплекса.