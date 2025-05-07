Вашингтон, 7 мая, 2025, 12:18 — ИА Регнум. Еще один истребитель военно-морских сил США упал с атомного авианосца USS Harry S. Truman в Красном море. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщил телеканал CNN.

Mc2 Hunter Day/U. S Navy/Global Look Press

Предположительно, причиной инцидента могла стать неисправность в системе торможения при посадке самолета F/A-18 Super Hornet на авианосец.

По словам собеседника канала, пилот и офицер успели катапультироваться. Они получили лишь незначительные травмы. На борт авианосца их поднял спасательный вертолет. Затонувший истребитель пока не обнаружили.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля пресс-служба ВМС США сообщила о том, что истребитель-бомбардировщик F-18E Super Hornet упал с палубы американского авианосца USS Harry S. Truman и затонул в Красном море. Самолет был приписан к 136-й ударной истребительной эскадрилье (VFA).

Отмечается, что истребитель находился на буксировке в ангарной палубе, когда над ним был утерян контроль. Самолёт и тягач упали за борт и затонули. Все члены экипажа успели покинуть воздушное судно. Пострадал один моряк, он получил лёгкое ранение. В ведомстве отметили, что ударная группа «полностью сохранила боеспособность».