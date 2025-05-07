Каховка, Херсонская область, 7 мая, 2025, 11:47 — ИА Регнум. Три выходца с Украины планировали совершить теракт в городе Каховке Херсонской области во время митинга памяти, они задержаны. Об этом сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Кадр из видео

Предполагалось, что взрыв произойдет возле танка Т-34, установленного в качестве памятника советским воинам-освободителям. В это время там должны были находиться участники памятного митинга, в том числе руководители города.

У задержанных, которые действовали по указке Киева, изъяли четыре самодельных бомбы с поражающими элементами, которые были замаскированы под фрагменты конструкции танка и жестяные банки из-под напитков, четыре электродетонатора и три ручные гранаты. На взрывных устройствах установлены GSM-модули с сим-картами для дистанционного подрыва, отметили в ФСБ.

Ранее эти же люди, выполняя задание кураторов, пытались подорвать автомобиль с российскими военнослужащими, но потерпели неудачу.

«Также они планировали совершить убийство с применением СВУ одного из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа Херсонской области», — добавили в ведомстве.

Уроженцы Украины признались, что их завербовали осенью 2024 года через запрещенную в России соцсеть. Они согласились передавать киевскому режиму сведения о том, где в Херсонской области находятся российские войска.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств и приготовлении к теракту (ч. 3 ст. 222.1, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205). Фигуранты сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием, говорится в сообщении.