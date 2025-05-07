Владивосток, 7 мая, 2025, 11:45 — ИА Регнум. Судостроительный комплекс «Звезда» (оператором проекта выступает «Роснефть») провел церемонию закладки двух балкерных судов. Им присвоены имена Героев Советского Союза, водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом — «Михаил Егоров» и «Мелитон Кантария».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Судоверфь «Звезда» присвоила судам имена Героев Советского Союза

Михаил Егоров и Мелитон Кантария — разведчики 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. 1 мая 1945 года они водрузили над Рейхстагом красное знамя военного совета 3-й ударной армии, которое стало Знаменем Победы. За этот подвиг разведчики были удостоены звания героев Советского Союза.

В честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне «Роснефть» организует и активно участвует в патриотических мероприятиях, которые способствуют укреплению исторической памяти, воспитанию гражданской ответственности и сохранению культурного наследия.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Судоверфь «Звезда» присвоила судам имена Героев Советского Союза

Балкеры предназначены для перевозки сыпучих грузов. «Михаил Егоров» и «Мелитон Кантария» станут первыми в серии из пяти судов для перевозки угля, строящихся на ССК «Звезда». Длина балкерного судна составляет 229 м, ширина — 34,5 м, а дедвейт — около 86 400 т. Мощность главного двигателя превышает 6,8 тыс. кВт.