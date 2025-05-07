Санкт-Петербург, 7 мая, 2025, 11:53 — ИА Регнум. Народный артист России Николай Басков более шести часов не может покинуть самолет, прилетевший из Иркутска в Санкт-Петербург. С такой жалобой певец обратился к подписчикам в соцсетях.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Долетели мы из Иркутска, только сели в Питере. Уже шесть часов сидим в самолёте, нас пока не выпускают. Никто никуда не летит, никто никуда не вылетает», — заявил он.

По его словам, его и других пассажиров рейса не выпускают из-за проблем с разгрузкой самолетов. Басков также уточнил, что в аэропорту Пулково образовалась огромная очередь из воздушных судов.

Как передавало ИА Регнум, ранее в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали рейс египетской авиакомпании, следующий в Шарм-эль-Шейх. Пассажиры должны были отправиться в пункт назначения 13 апреля в 03:30 мск. Однако вылет авиакомпании AlMasria Universal Airlines отложили почти на сутки ― до 02:50 мск 14 апреля. В качестве причины задержки назвали позднее прибытие воздушного судна.