Якутск, 7 мая, 2025, 11:53 — ИА Регнум. В Якутске накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне увековечили память Феодосия Донского — участника Великой Отечественной войны, дошедшего до Берлина. Этому бойцу, оставившему в 1945 году на стене Рейхстага свой автограф: «Мы были из Якутии…», горожане посвятили мурал. Торжественное открытие этой монументальной живописи, появившейся на фасаде дома №1 в 202-м микрорайоне Якутска, рядом с мемориальным комплексом «Солдат Туймаады», происходило 7 мая, сообщает пресс-служба окружной администрации.

Пресс-служба Окружной администрации Якутска В Губинском округе Якутска открыли мурал в честь Феодосия Донского

Феодосий Семёнович Донской — советский учёный, журналист и государственный деятель, кандидат экономических наук, член Академии Северного форума. В рядах Красной армии прослужил шесть с половиной лет. Во время войны был дважды награждён медалью «За боевые заслуги», а позднее также удостоен медалями «За освобождение Праги» и «За Победу над Германией».

Пресс-служба Окружной администрации Якутска В Якутске 7 мая 2025 года состоялось торжественное открытие мурала, на котором изображен участник Великой Отечественной войны, дошедший до Берлина, Феодосий Донской

Как сообщало ИА Регнум, в годы Великой Отечественной войны на защиту Родины встали 65 тысяч якутских воинов. Из них 38 тысяч пали на полях сражений, многие до сих пор не имеют своей могилы.

В конце февраля 2025 года сообщалось, что благодаря масштабной поисковой работе информация о 2263 якутянах — участниках наиболее кровопролитных боёв, произошедших в годы Великой Отечественной войны, будет увековечена на мемориальных комплексах ряда регионов. Речь идёт о межрегиональном историко-патриотическом проекте «Бастионы памяти», стартовавшем в честь Дня защитника Отечества и Года защитника Отчества, инициированного президентом Владимиром Путиным в 2025 году.

«Мы сделаем мемориалы, достойные наших предков, тех, кто ценой своей жизни защитил и нашу страну, и весь мир от фашизма. И это особенно важно сейчас, когда наши ребята с оружием в руках вновь борются с фашистами», — подчеркивал тогда глава Якутии Айсен Николаев.

В частности, памятный знак воинам-якутянам, принимавшим участие в Сталинградской битве, появится на Мамаевом кургане в Волгограде. Его эскиз созданный якутским архитектором, участником республиканского проекта «Сохраним памятники» Андреем Ядрихинским, будет представлять собой гранитную плиту с элементами национальной культуры и надписью «Защитникам Сталинграда от благодарной Якутии».